Terremoto oggi Macerata M 2.8/ Ingv ultime notizie, sisma anche nel mar Tirreno

Una nuova scossa di terremoto è stata segnalata oggi in Italia, precisamente in provincia di Macerata, nella regione Marche. Come riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il bollettino aggiornato live, in tempo reale, l’ultimo evento tellurico “importante” è stato registrato di preciso a quattro chilometri a nord ovest della località di Ussita, ed ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 34 minuti, e le sue coordinate geografiche, come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Sono state 42.9810 gradi di latitudine, 13.1160 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Eruzione Campi Flegrei: uno studio parla di "condizioni favorevoli"/ Vulcano "estremamente pericoloso"

In zona sono stati individuati i comuni di Visso, Fiordimonte, Fiastra, Acquacanina e Pieve Torina, della provincia di Macerata, mentre la città con 50mila abitanti più vicina è risultata essere Foligno, distante 34 chilometri dall’epicentro, con Teramo e Terni più staccate, entrambe a 60 chilometri di distanza. Il terremoto avvenuto oggi nella regione Marche non ha provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti, tenendo conto della sua lieve entità.

Terremoto oggi Rieti M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cosenza

TERREMOTO OGGI NEL TIRRENO MERIDIONALE, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi nel mar Tirreno meridionale, lontano dalla terraferma, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. In questo caso il sisma è stato localizzato alle ore 3:38, nel cuore della notte passata fra venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023, e le sue coordinate geografiche sono state 39.4800 gradi di latitudine, 14.5450 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma nessun Comune è stato localizzato nel raggio di 20 km dall’epicentro, ne tanto meno alcuna città con 50mila abitanti, visto che il terremoto di oggi è stato registrato a grande distanza dalla costa. Anche in questo caso non si sono comunque registrati dei danni ne tanto meno dei feriti. Saremo pronti ad aggiornarvi nel caso in cui dovessero verificarsi altre scosse di terremoto rilevanti.

Terremoto oggi Vesuvio M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa lungo confine Italia-Svizzera

© RIPRODUZIONE RISERVATA