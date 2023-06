Terremoto oggi Rieti M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cosenza

E’ venerdì 9 giugno 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha come al solito registrato tutti gli eventi tellurici avvenuti nel nostro Paese e quello più importate è stato localizzato a tre chilometri a nord est della località di Morro Reatino, in provincia di Rieti, nella regione Lazio. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato rinvenuto stamane all’alba, precisamente alle ore 5:20 di oggi, venerdì 9 giugno 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.5490 gradi di latitudine, 12.8580 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati individuati i comuni di Rivodutri, Polino, Labro, Poggio Bustone e Arrone, località della provincia di Rieti e di Teramo, essendo il sisma registrato a cavallo fra Lazio e Abruzzo. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Terni, distante 17 chilometri, con Foligno più staccata a 47, quindi L’Aquila a 50.

TERREMOTO OGGI A COSENZA: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto che si sono verificate oggi anche quella avvenuta in Calabria, a cinque chilometri a ovest della località di Castiglione Cosentino, in provincia di Cosenza. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 1:52, nel cuore della notte passata, fra giovedì 8 e venerdì 9 giugno 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.3470 gradi di latitudine, 16.2340 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Rende, Castrolibero, Marano Marchesato e Zumpano. La città più vicina è invece risultata Cosenza, distante 6 chilometri dall’epicentro, con Lamezia Terme più staccata a 42, quindi Catanzaro a 58 e Crotone a 82. Le scosse segnalate non hanno causato danni ne feriti.

