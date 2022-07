Terremoto oggi mar Ionio M 2.3/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Gubbio e Macerata

E’ lunedì 18 luglio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo, aiutandoci come sempre con il bollettino live a firma Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma significativo registrato è quello avvenuto nel mar Ionio Settentrionale, in mare aperto, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato localizzato stamane all’alba, precisamente alle ore 5:34, e classificato con coordinate geografiche pari a 38.3460 gradi di latitudine, 17.5390 di longitudine, e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona non vi sono comuni, visto che il terremoto di oggi è avvenuto lontano dalla costa, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Crotone, distante comunque 89 chilometri.

TERREMOTO OGGI A GUBBIO E MACERATA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è avvenuta oggi nella regione Umbria, precisamente a due chilometri a nord ovest della località di Gubbio, in provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un sisma molto lieve, di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 2:57 della notte passata, fra domenica 17 e lunedì 18 luglio 2022.

Le sue coordinate geografiche sono state (lat, lon) 43.3640, 12.5660 ad una profondità di 9 km, mentre i comuni limitrofi, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Cantiano, Pietralunga, Sigillo e Fossato di Vico, tutti dislocati fra il perugino e il pesarese. Proprio Perugia è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 32 chilometri, con Foligno a 47 e Arezzo a 56. Infine segnaliamo un’altra scossa di terremoto lieve di oggi, quella a quattro chilometri a nord est di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata, avvenuta a mezzanotte e trenta minuti di ieri, con una magnitudo di soli 1.2 gradi sulla scala Richter.

