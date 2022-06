Terremoto oggi mar Tirreno M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Anche oggi, martedì 21 giugno 2022, primo giorno d’estate, faremo il punto sulle scosse di terremoto registrate in Italia e oltre i confini. Secondo quanto fatto sapere dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo segnalato sul nostro territorio è quello localizzato in mare aperto, nel Tirreno Meridionale, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento è avvenuto nella notte passata, fra lunedì 20 e martedì 21 giugno 2022, alle ore 4:17, in una zona con coordinate geografiche pari a 39.7030 gradi di latitudine, 15.4740 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto i livelli del mare, di fatto di fronte alle coste della regione Calabria. Nessun comune in zona è stato individuato, mentre la città più vicina è risultata essere Cosenza, distante comunque 81 chilometri dall’epicentro. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella mattina di oggi, alle ore 9:44, in quel di Norcia, in provincia di Perugia, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, IN PROVINCIA DI MACERATA: I DETTAGLI

Sempre nel mar Tirreno meridionale è stata localizzata un’altra scossa, questa volta alle ore 3:43 di notte, e con una magnitudo più lieve, 1.7 gradi sulla scala Richter. In questo caso il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 39.6910 gradi di latitudine, 15.4460 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare.

Da segnalare infine un terremoto lieve avvenuto oggi nella regione Marche, precisamente a due chilometri a ovest della località di Pieve Torina, in provincia di Macerata. Si è trattato in questo caso di un sisma di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, registrato sempre in piena notte, alle ore 3:36, con un epicentro avente coordinate geografiche (lat, lon) 43.0550, 13.0260 ad una profondità di 13 km. In zona i paesi di Muccia, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle di Chienti e Monte Cavallo, mentre Foligno è risultata essere la città più vicina, distante 28 chilometri dall’epicentro, con Perugia a 52, Terni a 63 e Teramo a 71.

