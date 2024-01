Terremoto oggi mar Tirreno M 2.2/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

Come segnalato dall’Ingv, nella giornata di oggi si è verificata una nuova scossa di terremoto in Italia, precisamente in provincia di Messina. Stando a quanto si legge sul sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato localizzato lontano dalla costa, in mare aperto, nel Tirreno Meridionale, un sisma che è stato registrato nella serata di ieri, precisamente alle ore 19:13 e che ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter.

Terremoto in Cina M 7.1/ Ultime notizie, almeno 47 case distrutte, ci sono dei feriti

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la scossa di terremoto ha avuto delle coordinate geografiche pari a 38.7400 gradi di latitudine, 15.5630 di longitudine, e una profondità di 165 chilometri sotto il livello del mare, di conseguenza un ipocentro decisamente importante che ha attutito gli effetti dello stesso. Essendo il sisma verificatosi in mare, l’Ingv ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato localizzato. Per quanto riguarda invece la città più vicina, viene segnalata Messina, distante 61 chilometri dall’epicentro, con Reggio Calabria più staccata a 70, quindi Lamezia Terme a 71, Cosenza a 86 chilometri e infine Catanzaro a 91.

Terremoto Campi Flegrei e Vesuvio/ Prima il boato, poi la scossa Md 2.6: "L'abbiamo sentita tutti"

TERREMOTO OGGI PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi è stato invece segnalato una scossa di terremoto decisamente lieve, avvenuto di preciso a tre chilometri a est di Spoleto, in provincia di Perugia, nella regione Umbria. Si è trattato in questo caso di un movimento tellurico di magnitudo 1.1 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:26 fra lunedì 22 e martedì 23 gennaio 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.7390 gradi di latitudine, 12.7760 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi, tutte località della provincia di Perugia, ma la città più vicina è risultata essere Terni, distante 22 chilometri dall’epicentro, con Foligno più staccata a 25 e infine Perugia a 52. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

Terremoto oggi Nocera Umbra ML 2.2/ Ingv ultime notizie: scossa anche in Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA