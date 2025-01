TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE

Una scossa di terremoto oggi si è verificata nelle acque del Mar Tirreno, in particolare nella zona meridionale, non lontano da Lipari. La bassa intensità sismica ha fatto in modo che la scossa non venisse avvertita dalla popolazione, peraltro non c’erano Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma. Quest’ultimo è stato individuato dalla sala sismica di Roma dell’Ingv con coordinate precise, cioè latitudine 38.4010, longitudine 15.2840 e ipocentro attestato a una profondità di 112 chilometri.

Terremoto oggi Salerno M 1.9/ Ingv ultime notizie, evento sismico anche a Tarvisio

Il terremoto oggi, domenica 5 gennaio 2025, è avvenuto alle ore 7:37 ed è stato di magnitudo ML 2.3 sulla scala Richter, stando ai dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che tiene costantemente monitorata l’attività sismica nel nostro Paese. Non sono mancate, comunque, altre scosse, fortunatamente non di intensità maggiore rispetto a quella sopracitata, l’unica oltre la magnitudo 2 sulla scala Richter.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 13 scosse, picco massimo di magnitudo 1.6

TERREMOTO OGGI IN CALABRIA DI MAGNITUDO ML 1.9

Ci riferiamo, ad esempio, alla scossa di terremoto oggi avvenuta in Calabria, e più precisamente in provincia di Cosenza. In questo caso, l’epicentro è stato individuato a cinque chilometri da Rose, nello specifico con latitudine 39.4260, longitudine 16.3460 e ipocentro a una profondità di nove chilometri. La magnitudo è stata inferiore ai 2 gradi, cioè ML 1.9 sulla scala Richter.

Per quanto riguarda i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro di questo terremoto oggi, registrato alle ore 7:38, la sala sismica dell’Istituto italiano che si occupa del monitoraggio nazionale ha stilato un elenco che comprende Luzzi, Acri, Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano, Bisignano, Lappano, Celico, Rovito, Zumpano, Santa Sofia d’Epiro, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Casole Bruzio, San Demetrio Corone, Serra Pedace, Montalto Uffugo, Cosenza, Pedace, Rende, San Vincenzo La Costa, Pietrafitta, Castrolibero, Lattarico, San Cosmo Albanese, San Benedetto Ullano, Marano Marchesato, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese e San Fili.

Terremoto oggi Forlì M 2.1/ Ingv ultime notizie, sciame sismico vicino a Messina