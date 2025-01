Scosse di terremoto oggi, sabato 4 gennaio 2024, ancora una volta decisamente leggere. Il bollettino Ingv segnala infatti una situazione di assoluta e piacevole normalità, tenendo conto che l’evento tellurico principale non ha superato neanche la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, fermandosi all’1.9. Il riferimento è al sisma localizzato in quel di Casaletto Spartano, in provincia di Salerno, nella regione Campania, dove alle ore 4:35 della scorsa notte ha tremato la terra ma in maniera quasi impercettibile. Il sisma è stato registrato vicino a Tortorella e Caselle in Pittari, ma anche a 54 chilometri dalla località di Potenza a 72 da Battipaglia.

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata individuata in una zona dove non accadono spesso e volentieri dei sismi, leggasi il confine fra l’Italia, l’Austria e la Slovenia. Anche in questo caso si è trattato comunque di un movimento molto leggero, avendo avuto una magnitudo di soli 1.7 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 3:37 della scorsa notte. L’epicentro è stato localizzato in quel di Tarvisio, l’unico comune italiano “al di fuori dei confini”, nonché ad una sessantina di chilometri da Udine e a novanta da Trieste.

TERREMOTO OGGI A COSENZA, I DETTAGLI INGV

Tutte le altre scosse di terremoto oggi sono state quindi più leggere, a cominciare da quella segnalata in provincia di Cosenza, a sud est di Mormanno, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, evento localizzato alle ore 5:43. Il sisma è stato registrato vicino a Cosenza e a Potenza e non ha causato alcun effetto.

Sicuramente più importanti le due scosse di terremoto avvenute nella tarda serata di ieri, a cominciare da quella registrata vicino a Visso, in provincia di Macerata, nelle Marche. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto poco prima della mezzanotte, alle ore 23:38. Delle ore 23:10, infine, l’evento di San Marcello Pistoiese, in provincia di Pistoia, in Toscana, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter localizzato vicino a Piteglio e Cutigliano.

