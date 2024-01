Terremoto oggi mar Tirreno M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Foggia

E’ mercoledì 24 gennaio 2024 e anche oggi andremo a scoprire, come ogni giorno, quali saranno le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia. Come sempre andiamo a spulciare il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e e vulcanologia, aggiornato live, che ci segnala un terremoto in quel del Mar Tirreno Meridionale con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato localizzato alle ore 10:34 di stamane, in mare aperto. Un’altra scossa è stata segnalata oggi in Calabria, di preciso lungo la costa calabra sud orientale, in provincia di Reggio Calabria.

La scossa, come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stata registrata la scorsa notte, alle ore 4:28 fra martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2024. Le sue coordinate geografiche sono invece state 37.6760 gradi di latitudine, 15.9560 di longitudine e una profondità di 24 chilometri, che collocano il sisma a distanza dalla costa, in mare. Proprio per questo l’Ingv ha fatto sapere che: “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato rilevato, mentre, per quanto riguarda la città più vicina, a 56 chilometri di distanza troviamo Reggio Calabria, quindi Messina a 68, poi Acireale a 70, Catania 79 e infine Siracusa a 90.

TERREMOTO OGGI FOGGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Puglia, a dieci chilometri a nord ovest della località di Lucera, in provincia di Foggia- Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 2:29 della notte passata. Le sue coordinate geografiche sono state 41.5900 gradi di latitudine, 15.2970 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Torremaggiore, San Severo, Castelnuovo della Daunia, Pietramontecorvino e Casalvecchio di Puglia, tutti del foggiano.

Proprio San Severo è risultata la cittadina con almeno 50mila abitanti nei pressi dell’epicentro, distante 13 chilometri e seguita da Foggia a 25, quindi Manfredonia a 52 e Cerignola a 62. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.











