Terremoto oggi mar Tirreno M 2.7/ Ingv ultime notizie, sisma lungo la costa calabrese

E’ giunto il momento di andare ad analizzare quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia oggi e nelle ultime ore, e come sempre ci affidiamo all’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che classifica e analizza i vari movimenti tellurici che avvengono nel nostro Paese o all’estero. L’ultimo sisma verificatosi nel nostro Paese è quello di poche ore fa, precisamente delle 5:16 di stamane, nel mar Tirreno Meridionale. Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, sisma che è avvenuto in mare aperto, e l’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 39.16 gradi di latitudine, 15.336 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 10 chilometri sotto il livello marino.

Terremoto oggi Roma M 2.3/ Ingv ultime notizie, la terra trema anche a Messina

Stando a quanto riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, non sono stati segnalati comuni nelle vicinanze visto che il terremoto è avvenuto in mare, lontano dalla terraferma (siamo di fronte alle coste calabresi), mentre a livello di città vicine con almeno 50.000 abitanti si segnalano Cosenza e Lamezia Terme, distanti rispettivamente 81 e 87 chilometri. Altro terremoto oggi segnalato dall’Ingv è quello avvenuto non in Italia ma nella vicina Slovenia, a pochi chilometri dal confine.

Terremoto oggi Rovigo M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche la provincia di Messina

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO, SLOVENIA E CONFINE ITALIA-FRANCIA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Si è trattato in questo caso di un evento tellurico di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 1:16 della notte passata, con coordinate geografiche di 45.998 gradi di latitudine, 14.194 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 51 chilometri di distanza da Trieste e a 74 da Udine, ed è stato avvertito, seppur timidamente, proprio in Friuli. Segnaliamo infine un’ultima scossa di terremoto registrata nella tarda serata di ieri lungo il confine fra Italia e Francia, vicino alla Valle d’Aosta. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto alle ore 23:15 della serata di ieri.

Terremoto oggi Pesaro Urbino M 4.3/ Ultime notizie Ingv: scuole chiuse, treni sospesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA