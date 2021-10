Terremoto oggi Roma M 2.3/ Ingv ultime notizie, la terra trema anche a Messina

Le scosse di terremoto di oggi, domenica 31 ottobre 2021, hanno caratterizzato la nottata di alcune importanti località d’Italia, come la Capitale, Roma, e le isole Eolie, in provincia di Messina. È quanto si evince consultando il portale telematico dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sempre aggiornato in materia di fenomeni sismici e non solo. Stando a quanto comunicato, la scossa tellurica di magnitudo superiore a tutte le altre registrate dai sismografi della sala INGV capitolina (2.3) è avvenuto proprio a Roma, in particolare a 6 chilometri a Sud-Est dalla Città Eterna.

Terremoto oggi Rovigo M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche la provincia di Messina

Il terremoto, avvenuto alle 4.21 della mattinata odierna, ha avuto coordinate geografiche pari a 41.847 gradi di latitudine e 12.51 di longitudine e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona vi sono anche i Comuni di Ciampino (9 chilometri di distanza dall’epicentro), Grottaferrata (15), Frascati (15), Marino (15), Castel Gandolfo (16), Monte Porzio Catone (18), Albano Laziale (18), Rocca di Papa (19), Fonte Nuova (19), Ariccia (19), Monte Compatri (19) e Pomezia (20).

Terremoto oggi Pesaro Urbino M 4.3/ Ultime notizie Ingv: scuole chiuse, treni sospesi

TERREMOTO OGGI A MESSINA: SCIAME SISMICO IN SICILIA

Oltre al sisma ravvisato a Roma, i sismografi dell’Ingv hanno segnalato un piccolo sciame sismico in Sicilia, con particolare riferimento alla provincia di Messina. La regione, già pesantemente e tragicamente colpita dalle inondazioni palesatesi nei giorni scorsi, che hanno seminato paura, morte e distruzione, ha dovuto fare i conti con alcune scosse avvenute tra la tarda serata di sabato e i primi minuti di questa domenica 31 ottobre. In particolare, tredici minuti dopo la mezzanotte, un terremoto di magnitudo 2.2 si è verificato nelle Isole Eolie, come riferito dalla sala Ingv di Catania.

Terremoto oggi mar Adriatico M 2.3/ Ingv ultime notizie, tremano ancora le Eolie

L’evento è stato caratterizzato dalle seguenti coordinate geografiche: 38.412 gradi di latitudine e 14.978 di longitudine, con una profondità, l’ipocentro di cui vi raccontavamo poche righe fa (menzionando l’episodio romano, ndr), di 7 chilometri al di sotto del livello del mare. Il sisma ha raggiunto anche i Comuni di Lipari e di Santa Marina Salina, ambedue ubicati in provincia di Messina, rispettivamente a 7 e 19 chilometri di distanza dall’epicentro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA