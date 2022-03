Terremoto oggi mar Tirreno M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Gubbio

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, mercoledì 16 marzo 2022, in Italia e nel resto del mondo. Come sempre facciamo affidamento sull’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, che ogni giorno registra e analizza i vari sismi italiani e non. L’ultima segnalazione riguarda una scossa di terremoto che si è verificata nella serata di ieri in mare aperto, presso il Tirreno meridionale.

Si è trattato di un sisma che ha avuto una magnitudo pari a 2.9 gradi sulla scala Richter, e che è stato localizzato nella tarda serata, precisamente alle ore 21:43 di ieri, martedì 15 marzo 2022. Come fatto sapere dall’Ingv, il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 39.379 gradi di latitudine, 15.322 di longitudine, e una profondità di 265 chilometri sotto il livello del mare. La Sala Sismica INGV-Roma ha invece fatto sapere che in zona non vi sono comuni interessati, visto che il terremoto è avvenuto in mare aperto, mentre le due città più vicine sono Cosenza e Lamezia Terme, distanti rispettivamente 81 e 97.

TERREMOTO OGGI A GUBBIO E MACERATA: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi è stata invece registrata una scossa di terremoto lieve, precisamente nella regione Umbria, a quattro chilometri a nord est della nota località di Gubbio (Perugia). Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto alle ore 4:42, all’alba di oggi.

L’ipocentro, la sua profondità, è stato pari a 11 chilometri, e in zona sono stati segnalati i comuni di Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Cantiano, Sigillo e Fossati di Vico. Perugia è la città più vicina all’epicentro, distante 36 chilometri, con Foligno a 48 e Arezzo a 60. Infine l’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto oggi, sempre molto lieve, in quel di Monte Cavallo, in provincia di Macerata (Marche). Anche in questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, che ovviamente non ha causato danni ne feriti.

