Terremoto oggi mar Tirreno M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Lucca

Scopriamo insieme anche oggi, come ogni giorni, l’elenco di scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Stando a quanto comunicato in aggiornamento continuo da parte del bollettino classico dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo è quello registrato nel mar Tirreno Meridionale con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto stamane all’alba, precisamente alle ore 5:22, in una zona con coordinate geografiche pari a 39.1410 gradi di latitudine, 15.6380 di longitudine, e una profondità di 270 chilometri sotto il livello del mare. La Sala Sismica INGV-Roma non ha segnalato comuni in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Cosenza, distante 56 chilometri, con Lamezia Terme a 62 e Catanzaro a 87.

TERREMOTO OGGI GENOVA M 4.1/ Ultime notizie Ingv: trema anche Modena, sisma M 3.8

Un’altra scossa di terremoto si è verificata in quel di Genova, precisamente a due chilometri a sud di Bargagli, nel genovese. Il sisma, dopo quello superiore alla magnitudo 4.0 di ieri, è stato in questo caso di 2.3 gradi, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 44.4310 gradi di latitudine, 9.0900 di longitudine, e una profondità di 6 km. Davagna, Lumarzo, Bogliasco, Uscio e Pieve Ligure i comuni in zona, mentre Genova è risultata la città più vicina all’epicentro, distante 13 chilometri, con Savona a 50.

Terremoto oggi mar Tirreno M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI LUCCA: I DETTAGLI INGV

Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta a nove chilometri ad est della località di Castiglione di Garfagnana, in provincia di Lucca, in Toscana. In questo caso il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:12.

Massa, Carrara e Lucca sono state le città segnalate vicine all’epicentro, mentre i Comuni in zona sono stati Pievepelago, Fosciandora, Villa Collemandina, Pieve Fosciana e Fiumalbo. Tutte e tre le scosse di terremoto verificatesi oggi e riportate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Trapani M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catanzaro e Rieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA