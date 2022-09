Terremoto oggi Paternò (Catania) M 3.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Terni

E’ giovedì 22 settembre 2022 e anche oggi andiamo a vedere quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Come riferito live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo verificatosi sulla nostra penisola è stato quello avvenuto a 4 chilometri a sud della località di Paternò in provincia di Catania, un movimento tellurico di magnitudo 3.6 gradi. Il terremoto è stato registrato nella giornata di oggi all’alba, alle ore 4:21, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 37.5450 gradi di latitudine, 14.9090 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania), e in zona sono stati rilevati i comuni di Motta Sant’Anastasia, Belpass, Santa Maria di Licodia, Misterbianco e Camporotondo Etneo, tutti comuni dell’etneo. Catania è risulta essere invece la città più vicina, distante 16 chilometri dall’epicentro, con Acireale più staccata a 24 chilometri e quindi Siracusa a 64. Al momento non si segnalano danni ne tanto meno feriti, ma la scossa è stata avvertita in maniera indistinta da moltissime persone, soprattutto del catanese.

TERREMOTO OGGI A TERNI DI M 2.4: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Umbria, a quattro chilometri a sud est di Acquasparta, in provincia di Terni. Il sisma in questo caso è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 2:33 della notte passata, fra mercoledì 21 e giovedì 22 settembre.

In questo caso le coordinate geografiche sono state 42.6600 gradi di latitudine, 12.5780 di longitudine, e una profondità di 9 km. San Gemini, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Terni e Massa Martana, sono stati i comuni in zona, mentre Terni, Foligno e Viterbo le tre città più vicine all’epicentro, rispettivamente a 12, 35 e 47 chilometri di distanza. Anche in questo caso non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti.

