Terremoto oggi mar Tirreno M 4.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Salerno

E’ lune 20 febbraio 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Facendo affidamento sul bollettino dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiornato in tempo reale, scopriamo che l’ultimo movimento tellurico è stato quello localizzato nel mar Tirreno Meridionale, lontano dalla terraferma.

Si è trattato di un sisma importante, con una magnitudo di 4.1 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:11 della notte passata, fra domenica 19 e lunedì 20 febbraio 2023. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 38.6290 gradi di latitudine, 14.1480 di longitudine, e una profondità di 30 chilometri sotto il livello del mare, mentre, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non sono stati localizzati in zona dei comuni, in quanto la scossa è avvenuta lontano dalla costa. In merito invece alle città con più di 50mila abitanti individuate vicino all’epicentro, si segnala Bagheria a 83 chilometri di distanza e quindi Palermo più staccata ad 89.

TERREMOTO OGGI NEL GOLFO DI POLICASTRO: I DETTAGLI INGV

Quella avvenuta nel mar Tirreno meridionale non è stato l’unico terremoto avvenuto oggi in Italia, visto che l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato un movimento tellurico anche nel Golfo di Policastro, fra le provincie di Salerno e Potenza. In questo caso si è trattato di un sisma più leggero di quello precedente, precisamente con una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, avvenuto la scorsa notte, alle ore 2 e 31 minuti.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.9370 gradi di latitudine, 15.5260 di longitudine, e una profondità di 289 chilometri sotto il livello marino, quindi un ipocentro molto importante. In zona localizzati i comuni di San Giovanni a Piro, Ispani, Camerota, Sapri, Maratea, Santa Marina e Vibonati, tutti della provincia di Salerno e Potenza, e proprio quest’ultima è risultata la città più vicina al sisma, distante 82 chilometri, con Battipaglia più staccata a 88 e quindi Cosenza a 95.

