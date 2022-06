Terremoto oggi Messina M 1.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Crotone

E’ sabato 11 giugno 2022 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo registrato nel Belpaese è stato quello localizzato a due chilometri ad est della località di Falcone, in provincia di Messina (siamo in Sicilia). Si è trattato in realtà di un terremoto molto lieve, di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, che l’ingv ha registrato alle ore 3:24 della notte passata, fra venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022.

Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 38.1170 gradi di latitudine, 15.1050 di longitudine, e profondità di 9 km, e stando a quanto rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Furnari, Mazzarrà Sant’Andrea, Oliveri, Terme Vigliatore e Rodi Milici, tutti comuni del messinese. Proprio Messina è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 40 chilometri, con Reggio Calabria a 47, Acireale e 56 e infine Catania a 68. Ovviamente il terremoto di oggi in Sicilia, vista la sua lieve potenza, non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A CROTONE, SCOSSA A UMBRIATICO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto lieve è stata registrata oggi al sud Italia, precisamente nella regione Calabria, a 4 chilometri ad est della località di Umbriatico, in provincia di Crotone.

In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 1.4 gradi avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle 00:30. Le coordinate geografiche sono state 39.3530 gradi di latitudine, 16.9610 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare, mentre le località in zona sono quelle di Carfizzi, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Melissa e Crucoli. Crotone dista 33 chilometri dall’epicentro, con Catanzaro a 59, Cosenza a 61 e infine Lamezia Terme a 69. Anche in questo caso non si sono verificati danni ne feriti.

