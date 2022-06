Terremoto oggi Messina M 2.9/ Ingv ultime notizie, due scosse a Perugia

Facciamo il punto anche oggi, lunedì 13 giugno 2022, come di consueto, sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nonché nel resto del mondo. L’ultimo evento tellurico significativo, stando a quanto fatto sapere dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche come Ingv, è stato quello registrato a tre chilometri a sud di Gioiosa Marea, comune siciliano in provincia di Messina.

Terremoto oggi Macerata M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

La scossa è stata di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter, ed è stata registrata di preciso alle ore 1:43 della notte passata, fra domenica 12 e lunedì 13 giugno 2022. Le sue coordinate geografiche sono invece state 38.1500 gradi di latitudine, 14.8980 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Piraino, Sant’Angelo di Brolo, Montagnareale, Patti e Brolo, tutti del messinese, e proprio Messina è risultata essere la città più vicina all’epicentro, leggasi 58 chilometri di distanza, con Acireale a 64, quindi Reggio Calabria a 65 e infine Catania a 74.

Terremoto oggi Messina M 1.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Crotone

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI, DUE MOVIMENTI IN PROVINCIA DI PERUGIA

L’Ingv ha segnalato altre due scosse di terremoto registrate oggi in Italia, entrambe di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, ed entrambe a Massa Martana, in provincia di Perugia. La prima è stata localizzata alle ore 4:33 di stamane a due chilometri a nord della località del perugino, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.7940, 12.5260 ad una profondità di 8 km, mentre la seconda alle ore 4:40, pochi minuti dopo.

I comuni individuati in zona sono stati quelli di Giano dell’Umbria, Todi, Acquasparta, Castel Ritaldi e Guasto Cattaneo, tutte località del perugino ad eccezione di Acquasparta, della provincia di Terni. Le città più vicine, infine, sono state Foligno, Terni e Perugia, distanti dall’epicentro rispettivamente 23, 28 e 37 chilometri. Le tre scosse di terremoto di oggi segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

TERREMOTO OGGI ASCOLI M 3.3/ Ingv ultime notizie, ennesima scossa nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA