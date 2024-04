Terremoto oggi Messina M 2.0/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Norcia

Una nuova scossa di terremoto si è verificata oggi, martedì 16 aprile 2024, nella provincia di Messina. A riportarlo è stato l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo bollettino aggiornato live, in tempo reale. L’evento tellurico è avvenuto di preciso alle ore 8:00 di oggi, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, alle isole Eolie. Un altro sisma è stato localizzato a cinque chilometri a nord est della località di Norcia in provincia di Perugia, nella regione Umbria ed ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Si è trattato di un evento tellurico che ha avuto origine durante la notte passata, di preciso alle ore 2:52 fra lunedì 15 e martedì 16 aprile 2024, e le cui coordinate geografiche sono state 42.8320 gradi di latitudine, 13.1210 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Castelsantangelo sul Nera, Preci, Visso, Ussita e Cascia, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Foligno, distante 37 chilometri, con Terni a 49, quindi Teramo a 51, L’Aquila a 58 e infine Perugia a 67.

TERREMOTO OGGI A REGGIO CALABRIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella regione Calabria, di preciso a 4 chilometri a nord di Plati, in provincia di Reggio Calabria. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, localizzato sempre la notte passata, alle ore 1:28.

Le sue coordinate geografiche, segnalate dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 38.2600 gradi di latitudine, 16.0510 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati nel raggio di 20 chilometri sono stati Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d’Aspromonte, Terranova Sappo Minulio e Ciminà. Reggio Calabria, distante 39 chilometri, è risultata essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro, seguita da Messina, quindi Lamezia Terme e Catanzaro. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

