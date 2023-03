Terremoto oggi Messina M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Perugia

Anche oggi, mercoledì 15 marzo 2023, si sono verificate delle scosse di terremoto in Italia. Come sempre l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha analizzato e classificato i vari movimenti tellurici registrati e l’ultimo è stato quello localizzato a sei chilometri a nord ovest di Capizzi, località in provincia di Messina, avente avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter.

L’evento in questione è avvenuto nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3 e 52 minuti, fra martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2023, mentre le sue coordinate geografiche sono state 37.8900 gradi di latitudine, 14.4270 di longitudine, e una profondità di 38 chilometri sotto il livello del mare. Così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati rilevati i comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Cerami, Reitano e Pettineo, tutti del messinese, mentre la città più vicina è risultata essere Caltanissetta, distante 55 chilometri, con Acireale più staccata a 72, quindi Catania alla stessa distanza, Bagheria a 83, Gela a 93 e infine Palermo e Agrigento a 97 e 98 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI PERUGIA M 1.5, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in quel della regione Umbria, un evento tellurico lieve localizzato a cinque chilometri a sud est della località di Cascia, in provincia di Perugia, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è avvenuto alle ore 3:26 della notte passata, e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche di 42.6810 gradi di latitudine, 13.0380 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cittareale, Norcia e Leonessa, località della provincia di Perugia e Rieti visto che il terremoto è avvenuto a cavallo fra Lazio e Umbria. Terni, distante 35 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina all’epicentro, seguita da Foligno a quota 41, quindi L’Aquila a 47 e Teramo a 55.

