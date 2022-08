Terremoto oggi Messina M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cuneo

E’ giovedì 11 agosto 2022 e come ogni mattina anche oggi andiamo a fare il punto su quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate principalmente in Italia. Come sempre ci faremo aiutare dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che aggiorna in continuazione e in tempo reale, il suo bollettino sui sismi. L’ultimo movimento tellurico registrato è stato quello avvenuto a quattro chilometri a nord est della località di Mistretta, in provincia di Messina (Sicilia).

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:30, fra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto 2022. Le coordinate geografiche del terremoto di oggi sono state 37.9510 gradi di latitudine, 14.3980 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. I comuni vicini segnalati, sono invece stati Reitano, Santo Stefano di Camastra, Motta d’Affermo, Caronia e Pettineo, mentre la città più vicina è risultata essere Caltanissetta, distante 59 chilometri, con Acireale a 77: la scossa di terremoto di oggi in Sicilia non ha causato alcun danno ne dei feriti.

TERREMOTO OGGI A CUNEO DI M 2.0: TUTTI I DETTAGLI

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi in provincia di Cuneo, precisamente a tre chilometri a ovest di Valmala, in provincia di Cuneo. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, e l’evento tellurico è avvenuto stamane all’alba, precisamente alle ore 5:13.

Le coordinate geografiche sono state 44.5320 gradi di latitudine, 7.3090 di longitudine, e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare, mentre, a livello di comuni si segnalano Melle, Frassino, Brossasco, San Damiano Macra e Cartignano. Cuneo è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 25 chilometri, e anche in questo caso il terremoto non ha causato danni ne feriti. Saremo pronti ad aggiornarvi in caso di nuove scosse.

