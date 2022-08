Terremoto oggi Messina M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

E’ giunto il momento anche oggi di fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo, così come registrato tramite bollettino aggiornato live da parte dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo quanto emerso, l’ultimo evento tellurico significativo è quello segnalato in provincia di Messina, precisamente a San Piero Patti, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 8:11 di stamane. Da segnalare un’altra scossa di terremoto a quattro chilometri a sud est di Sala Consilina, in provincia di Salerno, nella regione Campania. Si è trattato comunque di una scossa molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, e il sisma è stato localizzato alle ore 00:22 della notte passata.

Secondo quanto registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate geografiche della scossa di oggi sono state 40.3710 gradi di latitudine, 15.6200 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i paesi più in zona, si registrano Padula, Sassano, Teggiano, Monte San Giacomo e Paterno. Potenza, distante 34 chilometri dall’epicentro, e invece risultata essere la città più vicina al sisma, con Battipaglia a 60 e quindi Salerno a 80 chilometri di distanza. La scossa di terremoto nel salernitano non ha ovviamente causato danni ne feriti vista la sua lieve potenza.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA: LIEVE SCOSSA DI MAGNITUDO 1.4 GRADI

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto leggera registrata oggi, precisamente quella avvenuta nella regione Umbria, e due chilometri a sud est di Cascia, in provincia di Perugia.

In questo caso il sisma è stato di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, e registrato alle ore 2:42, nella notte fra lunedì 8 e martedì 9 agosto 2022. Le coordinate geografiche del terremoto di oggi sono state 42.7020 gradi di latitudine, 13.0260 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino, mentre i comuni in zona localizzati sono stati quelli di Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Norcia, Cittareale e Valle di Nera. Anche in questo caso non si sono registrati dei danni o dei feriti.

