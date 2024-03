Terremoto oggi Messina M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Tirreno meridionale

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, sabato 16 marzo 2024, quali siano state le principali scossa di terremoto verificatesi in Italia. Secondo quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico per importanza è stato quello accaduto in Sicilia lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. Si è trattato di un movimento tellurico che ha avuto una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma durante la notte passata, precisamente alle ore 1:18 fra venerdì 15 e sabato 16 marzo 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.3810 gradi di latitudine, 14.6050 di longitudine e una profondità di 188 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto di oggi, essendo avvenuto lontano dalla terra ferma, non è stato localizzato vicino ad alcun Paese, e l’Ingv a riguardo segnala che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato individuato. Per quanto riguarda invece le città con almeno 50mila abitanti più vicine, si segnala Messina a 86 chilometri di distanza, quindi Reggio Calabria a 96 e infine Acireale a 99.

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO MERIDIONALE, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a non troppa distanza dalla precedente, precisamente lungo il mar Tirreno Meridionale. L’evento tellurico, sempre localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle ore 5:15 di stamane, in una zona con coordinate geografiche pari a 38.4360 gradi di latitudine, 15.5260 di longitudine, e una profondità di 140 chilometri sotto il livello del mare.

Anche in questo caso l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato localizzato, mentre la città più vicina è risultata sempre Messina, distante 27 chilometri, con Reggio Calabria a 38, quindi Lamezia Terme a 91 e infine Acireale a 97. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno feriti.

