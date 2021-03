Terremoto oggi Messina M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Massa

Nuovo appuntamento con l’elenco delle scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Partiamo dalla più recente e nel contempo più significativa, quella verificatasi alle ore 5:43 di stamane lungo la Costa Siciliana nord orientale (provincia di Messina), in mare aperto. A fornire tutti i dettagli del sisma è il sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che ha spiegato come il terremoto di oggi abbia avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, e coordinate geografiche pari a 38.37 gradi di latitudine e 14.6 di longitudine, con una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

Visto che il sisma è avvenuto in mare aperto, non vi sono comuni limitrofi che hanno avvertito la scossa, tenendo conto anche che le città più vicine sono risultate essere Messina, Reggio Calabria e Acireale, fra gli 86 e i 97 chilometri dall’epicentro. L’Ingv segnala anche un’altra scossa nella stessa zona, alle ore 5:34 di magnitudo 2.1 gradi, nonché altri due movimenti tellurici nel mar Tirreno meridionale alle ore 3:18 e 4:05, rispettivamente di magnitudo 2.6 e 2.0 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI A MESSINA E A MASSA: I DETTAGLI

Sulla terraferma, invece, si segnala una scossa di terremoto oggi in quel della Toscana, precisamente presso il comune di Aulla, in provincia di Massa. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo pari a 2.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato dall’Ingv alle ore 4:39 della notte appena passata, quella fra venerdì 5 e sabato 6 marzo. Le coordinate geografiche sono state 44.23 gradi di latitudine e 9.99 di longitudine, ad una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni che hanno avvertito la scossa in quel di Massa sono stati Tresana, Podenzana, Licciana Nardi, Villafranca in Lunigiana e Bolano. A livello di città, invece, si segnala Carrara e La Spezia, a 19 chilometri di distanza, mentre Massa dista 24 chilometri.



