Terremoto oggi Modena M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Ionio

Andiamo a fare il punto anche oggi, venerdì 28 luglio 2023, su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi nel nostro Paese nelle scorse ore. Partiamo da quanto accaduto in provincia di Modena, così come riferito dall’ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e precisamente a due chilometri a nord di Finale Emilia, un sisma con una magnitudo di 2.5 gradi avvenuto alle ore 6:13 di oggi. Un’altra scossa è stata segnalata in provincia di Brescia due chilometri a est di Lograto. Siamo in Lombardia e il sisma è stato lieve, avendo avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono state pari a 45.4860 gradi di latitudine, 10.0780 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, e il terremoto è stato individuato nel cuore della notte passata, alle ore 3:05 fra giovedì 27 e venerdì 28 luglio 2023. In zona individuate le località di Maclodio, Torbole Casaglia, Mairano, Berlingo, Brandico e Travagliato, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Brescia, distante 13 chilometri, con Cremona più staccata a 39, quindi Bergamo alla stessa distanza.

TERREMOTO OGGI NEL MAR IONIO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in quel del mar Ionio settentrionale, lontano dalla terraferma. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, registrato sempre durante la notte passata, alle ore 3 e 13 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 39.0340 gradi di latitudine, 18.1260 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare.

Essendo il sisma localizzato in mare aperto, l’Ingv ha fatto sapere che: “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”. Per quanto riguarda invece la cittadina più vicina, viene segnalata dalla Sala Sismica INGV-Roma, quella di Crotone, distante 87 chilometri dall’epicentro. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti; qualora dovessero registrarsi altri movimenti tellurici importanti, saremo pronti ad aggiornarvi in maniera tempestiva.

