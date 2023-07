Terremoto oggi Salerno M 3.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Una nuova scossa di terremoto si è verificata nella giornata di oggi in provincia di Salerno. Secondo quanto riportato dal sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto semplicemente come INGV, l’evento tellurico odierno è stato localizzato di preciso tre chilometri a sud di Laviano, in provincia di Salerno, alle ore 10:20 e con una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a tre chilometri a nord est della località di Firmo, in Calabria, ed ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato registrato stamane all’alba, alle ore 5:24, da parte della Sala Sismica INGV-Roma, mentre le sue coordinate geografiche sono state 39.7410 gradi di latitudine, 16.2080 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Il movimento tellurico è stato individuato nei pressi dei comuni di Saracena, Lungro, Castrovillari, Altomonte e San Basile, tutti paesi del cosentino, e proprio Cosenza è risultata essere la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro, distante 50 chilometri, con Lamezia Terme più staccata a 86 e quindi Catanzaro a 99.

TERREMOTO OGGI A LUNGRO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata sempre in provincia di Cosenza, in questo caso a due chilometri a sud ovest di Lungro, con una magnitudo leggermente inferiore rispetto a quella del sisma precedente, leggasi 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 18 minuti, e le sue coordinate geografiche, come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 39.7350 gradi di latitudine, 16.1080 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

In zona individuate le località di Acquaformosa, Altomonte, San Donato di Ninea, Firmo, Saracena e San Basile, mentre la città più vicina, anche in questo caso, è risultata essere Cosenza, distante 51 chilometri, con Lamezia Terme più staccata ad 86. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti: nel caso in cui dovessero verificarsi altri movimenti tellurici importanti, saremo pronti ad aggiornarvi in maniera tempestiva.











