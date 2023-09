Terremoto oggi Padova M 2.2/ Ingv ultime notizie, ancora lievi scosse ai Campi Flegrei

Alcune scosse di terremoto lievi si sono verificate oggi in Italia. Una, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stata registrata dalla Sala Sismica di Roma alle ore 05:49 del mattino a Villa del Conte, in provincia di Padova, con coordinate geografiche (lat, lon) 45.5570, 11.8680 ad una profondità di 10 km. Il sisma, di magnitudo 2.2 sulla scala Richter, non è stato ampiamente avvertito dalla popolazione.

Un terremoto di magnitudo 1.8 è stato registrato invece alle ore 03:14 con epicentro a Santa Venerina, in provincia di Catania, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6760, 15.1370 ad una profondità di 20 km. La zona dell’Etna è ad ogni modo abituata a questi episodi. Altri episodi di entità lieve si sono verificati nel corso di questa mattina con epicentro a Marradi, in provincia di Firenze, e a Tredozio, in provincia di Forlì Cesena. Anche in questo caso tuttavia non c’è stata alcuna segnalazione di problematiche derivanti dal fenomeno, che come detto è stato di magnitudo piuttosto trascurabile.

TERREMOTO OGGI: LA SITUAZIONE AI CAMPI FLEGREI

La situazione relativa alle scosse di terremoto oggi è tranquilla anche per quel che concerne i Campi Flegrei, che in queste settimane sono sotto il costante monitoraggio degli esperti data l’attività preoccupante. L’unico sisma recente in quella zona si è verificato alle ore 03:51 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8370, 14.1280 ad una profondità di 2 km. È stato di magnitudo 1.0 sulla scala Richter. Nella giornata di ieri, invece, ce n’era stato uno più forte, di magnitudo 2.8, alle ore 17.35, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8120, 14.1580 ad una profondità di 3 km.

In totale ogni giorno ci sono circa 40 scosse, seppure di lieve entità. “Si potrebbe continuare così per mesi, forse addirittura per anni, perché fino a quando il suolo continuerà a sollevarsi – attualmente di circa 15 millimetri al mese – i terremoti proseguiranno a turbare i sonni dei residenti”, ha affermato il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo al Corriere della Sera.











