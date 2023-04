Terremoto oggi Parma M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

Anche oggi, giovedì 27 aprile 2023, andiamo a fare il punto su quali siano le scosse di terremoto che si sono verificate principalmente in Italia. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è quello avvenuto a tre chilometri a sud di Tornolo, in provincia di Parma, in Emilia Romagna. Si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter, registrato stamattina, alle ore 7:53 minuti.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Grosseto

Le sue coordinate geografiche, stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 44.4590 gradi di latitudine, 9.6370 di longitudine, e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare. A livello di Comuni individuati in zona si segnalano Compiano, Bedonia, Albareto, Varese Ligure e Borgo Val di Taro, località del parmense ma anche della provincia di La Spezia essendo il sisma avvenuto a cavallo fra Liguria ed Emilia. Proprio La Spezia è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, distante 42 chilometri, con Carrara più staccata a 56, quindi Genova alla stessa distanza, Massa a 62 e infine Piacenza a 66.

Terremoto oggi Malta ML 3.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche tra Grecia e Albania

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO: I DETTAGLI INGV

Da segnalare, sempre nella giornata di oggi, un’altra lieve scossa di terremoto e precisamente quella accaduta nel mar Tirreno Meridionale. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, registrato stamane alle ore 4:54.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.6730 gradi di latitudine, 14.1650 di longitudine, e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare, ed essendo il sisma verificatosi in mare aperto, nessun Comune è stato individuato entro 20 chilometri dall’epicentro. A livello di città, invece, si segnalano Bagheria e Palermo, distanti rispettivamente 87 e 93 chilometri dalla zona del sisma. Entrambe le scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Eolie M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa di M 7.1 in Nuova Zelanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA