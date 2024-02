Terremoto oggi Parma M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa lieve ad Ascoli

Andiamo a vedere anche oggi, sabato 24 febbraio 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese, e come sempre spulciano il portale ufficiale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno analizza e classifica le varie scosse di terremoto. L’ultimo sisma per ordine di importanza è stato quello che si è verificato a quattro chilometri a nord est di Calestano, in provincia di Parma. Ancora una volta si segnala uno sciame sismico nel parmigiano, fra cui la scossa principale localizzata alle ore 1:45, durante la notte fra venerdì 23 e sabato 24 febbraio 2024.

Terremoto oggi mar Adriatico M 4.7/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Cosenza

L’evento ha avuto una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma è avvenuto in una zona con coordinate geografiche pari a 44.6280 gradi di latitudine, 10.1630 di longitudine e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Terenzo, Langhirano, Fornovo di Taro, Felino e Sala Baganza, mentre la città più vicina è risultata essere Parma, distante 23 chilometri, con Reggio Emilia a 38, quindi Cremona e Carpi rispettivamente a 57 e 60 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI PARMA M 3.0/ Ultime notizie Ingv, continua lo sciame sismico a Langhirano

TERREMOTO OGGI ASCOLI, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi nelle Marche, di preciso a due chilometri a sud ovest di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Un evento tellurico con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata registrata la notte scorsa, alle ore 4:40, e le sue coordinate geografiche sono state 42.7590 gradi di latitudine, 13.2860 di longitudine e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare.

Accumoli, Montegallo, Acquasanta Terme, Amatrice e Montemonaco, località della provincia di Rieti e di Ascoli, sono stati i comuni individuati entro 20 chilometri dall’epicentro. Mentre la città più vicina è risultata essere Teramo, distante 36 chilometri, con L’Aquila a 46, quindi Foligno a 52 e infine Terni a 57.

Terremoto oggi Parma M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Viterbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA