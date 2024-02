Terremoto oggi Parma M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Viterbo

E’ mercoledì 21 febbraio 2024 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le principali scossa di terremoto localizzate in Italia e nel resto del mondo. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo in ordine di tempo è stato quello registrato ancora una volta a Parma, provincia che sta continuando a tremare in questi giorni e che ieri ha registrato un vero e proprio sciame sismico.

L’ultimo evento tellurico ha avuto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato a 6 chilometri a nord ovest di Langhirano, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma è stato localizzato la notte scorsa, precisamente alle ore 3:19 fra martedì 20 e mercoledì 21 febbraio 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 44.6420 gradi di latitudine, 10.2060 di longitudine, e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Felino, Lesignano de’ Bagni, Calestano, Sala Baganza e Fornovo di Taro. La città più vicina è invece risultata essere Parma, distante 20 chilometri dall’epicentro, con Reggio Emilia più staccata a 34, quindi Carpi a 56 chilometri e Cremona a 57.

TERREMOTO OGGI VITERBO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Toscana, precisamente a u chilometro a sud ovest di Onano, in provincia di Viterbo, un evento tellurico di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 2:32 della notte scorsa, e avente coordinate geografiche pari a 42.6880 gradi di latitudine, 11.8060 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati individuati i comuni di Grotte di Castro, Gradoli, Latera, Sorano e Acquapendente, mentre la città più vicina è risultata essere Viterbo, distante 39 chilometri dall’epicentro, con Grosseto a 57, quindi Civitavecchia a 66 e infine Perugia a 67. Le scosse di terremoto registrate oggi e comunicate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

