Terremoto oggi Pavia M 3.0/ Ingv ultime notizie, trema nella notte la Lombardia

Facciamo il consueto punto sulle scosse di terremoto che sono state registrate oggi in Italia. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha catalogato una serie di scosse nelle ultime ore sul suolo della nostra penisola, ed ora scopriremo insieme i dettagli. Il sisma più recente è quello che è avvenuto nella notte appena passata, ore 1:18, fra lunedì 11 e martedì 12 in Lombardia, e precisamente in provincia di Pavia. Siamo precisamente a due chilometri a nord ovest dalla località di Bascapè, una zona sicuramente non nota per i terremoti.

Eppure l’evento è stato moderato, 3.0 gradi sulla scala Richter, e a livello di coordinate l’Ingv ha localizzato il terremoto con 45.319 gradi di latitudine e 9.296 di longitudine, oltre ad avere una profondità di 34 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nella zona del terremoto vi sono i comuni di Landriano, Carpiano, Cerro al Lambro, Torrevecchia Pia e Melegnano, tutti dislocati fra il pavese e il milanese, mentre le città più vicine risultano essere proprio Pavia e Milano distanti rispettivamente 18 e 19 chilometri, con Monza a 30.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A PAVIA E AVELLINO: TUTTI I DETTAGLI

Quella in quel della Lombardia è l’unica scossa di terremoto avvenuta oggi in Italia, in precedenza si era verificato un evento tellurico nella tarda serata di ieri, di preciso nella regione Campania, a due chilometri a sud est della località di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino.

In quel caso il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, e coordinate geografiche pari a 40.923 gradi di latitudine, 14.66 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. I comuni nella zona che potrebbero aver avvertito il sisma sono invece stati quelli di Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Taurano e Baiano, tutti nell’avellinese, mentre, a livello di città si segnalano Avellino a 12 chilometri di distanza e Benevento a 25.

