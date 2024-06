Terremoto oggi Perugia M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Arezzo

Facciamo il punto come ogni giorno anche oggi, sabato 15 giugno 2024, su quali siano state le principali scosse di terremoto registrate in Italia ma anche oltre i confini nazionali. Come riferito dal sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto come Ingv, l’ultimo evento tellurico per importanza è stato quello localizzato a sette chilometri a sud est di Pietralunga, in provincia di Perugia.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma durante la notte scorsa, di preciso alle ore 2:33 fra venerdì 14 e sabato 15 giugno 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 43.4030 gradi di latitudine, 12.5040 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. I comuni individuati nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono stati Gubbio, Cantiano, Scheggia e Pascelupo, Montone e Costacciaro, tutte località del perugino, mentre la città più vicina è risultata essere Perugia, distante 34 chilometri dall’epicentro, con Arezzo più staccata a 51, quindi Foligno a 52 e infine Fano a 64.

TERREMOTO OGGI AREZZO, I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato una scossa di terremoto a 4 chilometri a sud da Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, un movimento tellurico che ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Anche in questo caso il sisma è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, di preciso alle ore 3:52 della notte scorsa, in una zona con con coordinate geografiche pari a 43.6100 gradi di latitudine, 11.9740 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati localizzati i comuni di Pieve Santo Stefano, Subbiano, Chitignano, Anghiari e Capolona mentre Arezzo, distante 18 chilometri, è risultata essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, con Firenze più staccata a 60, quindi Siena a 61, poi Cesena a 63, Perugia a 65 e Scandicci a 66.











