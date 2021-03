Terremoto oggi Pesaro M 2.5/ Ingv ultime notizie, scosse anche in Campania e Sicilia

Nuovo appuntamento con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, l’elenco dei movimenti tellurici più significativi delle ultime ore nel Belpaese. Partiamo dal sisma più “importante”, quello che l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato alle ore 6:31 di stamane in provincia di Pesaro Urbino, precisamente a 4 chilometri a sud di Fratte Rosa. Il terremoto di oggi ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche pari a 43.6 gradi di latitudine, 12.89 di longitudine e una profondità, l’ipocentro, pari a 37 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto sottolineato dalla Sala Sismica INGV-Roma diversi i comuni che hanno avvertito la scossa, come ad esempio San Lorenzo in Campo, Pergola, Castelleone di Susas, Barchi e Sant’Ippolito. A livello di città, invece, si segnalano Fano, Pesaro e Ancona dislocate in un raggio compreso fra i 29 e i 51 chilometri dall’epicentro. Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in provincia di Isernia, precisamente in quel di Sesto Campano, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI ANCHE IN CAMPANIA E SICILIA

In questo secondo caso le coordinate geografiche precise sono state 41.4 gradi di latitudine, 14.05 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello marino. Il sisma ha riguardato da vicino i comuni di Presenzano, Mignano Monte Lungo, Tora e Piccilli, San Pietro Infine e Conca della Campania. Numerose le città nella zona, a cominciare da Caserta, distante 44 chilometri, passando per Aversa (50 km), e arrivando fino a Napoli, posizionato invece a 65 km dall’epicentro. Infine segnaliamo un terremoto di magnitudo di 2.0 gradi in Sicilia, in quel dell’etneo, in località Milo (provincia di Catania). Il terremoto di oggi catanese è avvenuto alle ore 4:20 come comunicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e le coordinate geografiche sono state 37.75 gradi di latitudine, 14.99 di longitudine e una profondità di 10 chilometri. In tutti e tre i casi non si sono verificati feriti ne tanto meno danni.

