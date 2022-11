Terremoto oggi Pesaro M 2.6/ Ingv ultime notizie, nuovo sciame sismico nelle Marche

Facciamo il punto anche oggi, venerdì 18 novembre 2022, su quali siano state le scosse di terremoto più importanti registrate in Italia. Secondo quanto segnalato dall’ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con il suo consueto aggiornamento in tempo reale, l’ultimo movimento tellurico rilevante è quello accaduto nuovamente nelle Marche, precisamente lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro, già teatro di numerosi eventi tellurici nelle ultime settimane. Il sisma di oggi è stato di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 00 e 51 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.9550 gradi di latitudine, 13.3490 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

Nessun comune in zona è stato individuato visto che il terremoto è avvenuto lontano dalla terraferma, mentre la città più vicina è risultata essere come sempre Fano, distante 29 chilometri, con Pesaro a 35, quindi Ancona a 40, Rimini a 64 e infine Cesena a 91. In totale sono state nove le scosse di terremoto registrate oggi fra Pesaro e Ancona, fra cui una di magnitudo 2.0 gradi alle ore 00:51, una di magnitudo 2.1 alle ore 1:28 e una di magnitudo 2.5 alle ore 2:25, a conferma di uno sciame sismico nuovamente in corso nel centro Italia.

TERREMOTO OGGI CAMPOBASSO DI M 2.0: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Campania, a tre chilometri a nord di San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 2:26, nel cuore della notte passata fra giovedì 17 e venerdì 18 novembre 2022.

Il sisma ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 41.4880, 14.6390 ad una profondità di 10 km, mentre i comuni individuati in zona, come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma sono stati quelli di Cercepiccola, Mirabello Sannitico, Vinchiaturo, Ferrazzano e Cercemaggio. Benevento, distante 42 chilometri, è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, con Caserta a 53, quindi Acerra a 64.

