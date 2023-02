Terremoto oggi Pesaro M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

Facciamo il punto anche oggi, giovedì 2 febbraio 2023, su quali siano state le scosse di terremoto più importanti registrate in Italia e non solo. Come riportato dal sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il consueto bollettino aggiornato live, l’ultima scossa importante è stata quella avvenuta ancora una volta nella regione Marche, precisamente lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3,2 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato dall’Ingv stamane dopo le ore cinque, precisamente alle 5 e 18 minuti.

Terremoto oggi Genova M 1.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Isernia

Come fatto sapere dall’Istituto, le sue coordinate geografiche sono state 43.9820 gradi di latitudine, 13.3230 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre le città in zona, stando a quanto rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state Fano, Pesaro e Ancona, distanti dall’epicentro rispettivamente 29, 34 e 44 chilometri. La scossa di terremoto registrata oggi a Pesaro non ha provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti, anche perchè i suoi effetti sono stati attutiti dal fatto che sia avvenuta in mare aperto, lontano dalla terra ferma.

Terremoto oggi Siracusa M 1.8/ Ingv ultime notizie, scosse a Malta e in Slovenia

TERREMOTO OGGI A MACERATA E A MALTA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è avvenuta oggi in provincia di Macerata, non troppo distante dalla precedente. L’evento è stato localizzato di preciso a 2 chilometri a sud est di Fiordimonte, ed ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Il terremoto è stato registrato alle ore 2:06 con coordinate geografiche pari a 43.0230 gradi di latitudine, 13.1040 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferisce la Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Fiastra, Pievebovigliana, Pieve Torina, Acquacanina e Muccia, mentre la città più vicina al sisma è risultata essere Foligno, con Perugia e Terni più staccate. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi a Malta, alle ore 00:44 minuti, con una magnitudo di 3,9 gradi sulla scala Richter, ennesimo movimento tellurico degli ultimi giorni sull’isola a sud dell’Italia. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuta alle ore 7:38 di oggi, in provincia di Catania (Santa Venerina), con una magnitudo di 2.0 gradi.

Terremoto oggi Cesenatico M 2.5/ Ingv ultime notizie, forte scossa di M 5.8 in Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA