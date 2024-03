Terremoto oggi Piacenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa in Montenegro di M 5.5

Facciamo il punto anche oggi, giovedì 14 marzo 2024, su quali siano state le principali scossa di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore nel nostro Paese. Come si legge sul sito dell’Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello localizzato a sei chilometri a sud est di Pecorara, in provincia di Piacenza, nella regione Emilia Romagna. Si è trattato di un sisma leggero, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, alle ore 2:07 fra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2024.

Le sue coordinate geografiche, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 44.8340 gradi di latitudine, 9.4270 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni nel raggio di 20 chilometri individuati sono stati Romagnese, Bobbio, Travo, Coli e Nibbiano, località della provincia di Pavia e Piacenza essendo il sisma verificatosi a cavallo fra Lombardia ed Emilia. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata invece essere Piacenza, distante 32 chilometri dall’epicentro, con Pavia più staccata a 44, quindi Cremona a 58, Genova a 61, Alessandria a 65 e infine Vigevano a 70.

TERREMOTO OGGI FORLI’ E CESENA E MONTENEGRO: I DETTAGLI INGV

Da segnalare un’altra scossa di terremoto registrata oggi in Italia, precisamente quella avvenuta a 7 chilometri a nord est di Civitella di Romagna, in provincia di Forlì e Cesena. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo molto lieve, solo 1.2 gradi sulla scala Richter, sisma registrato poco dopo l’una di ieri, alle ore 1 e 2 minuti.

La Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato come sempre le sue coordinate geografiche, leggasi 44.0390 gradi di latitudine, 12.0090 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Predappio, Galeata, Meldola, Santa Sofia e Dovadola, mentre la città più vicina alla zona del terremoto è risultata essere Forlì, distante 21 chilometri, con Cesena a 22, quindi Faenza a 29, Imola a 42, Rimini a 45 e Ravenna alla stessa distanza. L’Ingv segnala infine una scossa in Montenegro alle ore 4:06 con una magnitudo di 5.5 gradi sulla scala Richter, susseguita poco dopo da una più leggera di M 3.2: al momento non vi sono notizie di danni o feriti.

