Terremoto oggi Piacenza M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Ionio

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, tutti i movimenti tellurici odierni o delle ultime ore. Ci affidiamo come sempre all’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia, che ha segnalato un terremoto in quel della provincia di Piacenza, precisamente a 6 chilometri a nord ovest di Ferriere. Il sisma è stato registrato alle ore 2:09, nella notte appena passata, fra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre 2021, ed ha avuto una magnitudo lieve, pari a 2.2 gradi sulla scala Richter.

L’epicentro è stato invece classificato con coordinate geografiche pari a 44.682 gradi di latitudine, 9.448 di longitudine e una profondità di due chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni limitrofi la Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato la presenza in zona di Corte Brugnatella, Coli, Cerignale, Farini e Bobbio, tutti paesi del piacentino, mentre, in merito alle città più vicine, troviamo Piacenza a 46 chilometri di distanza, quindi Genova a 51 e Pavia a 60. Nelle scorse ore l’Ingv ha segnalato anche un altro terremoto, precisamente nel Mar Ionio Meridionale, in mare aperto.

TERREMOTO OGGI A PIACENZA E NEL MAR IONIO, TREMA ANCHE LA PROVINCIA DI PERUGIA

In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, registrato dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00:30, in una zona con coordinate geografiche di 37.52 gradi di latitudine, 16.472 di longitudine e una profondità di 28 chilometri sotto il livello del mare. In questo caso non sono stati segnalati comuni vicini, visto che il movimento tellurico, come specificato, è avvenuto in mare, mentre la città più vicina è risultata essere Reggio Calabria, distante comunque 98 chilometri.

Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella giornata di ieri di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, a tre chilometri ad est di Pietralunga, in provincia di Perugia. Il sisma è avvenuto alle ore 22:18 del 19 ottobre 2021, non troppo distante da Gubbio e con una profondità, un ipocentro, di 9 chilometri sotto il livello del mare.



