Terremoto oggi Piacenza M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche il mar Adriatico

Consueto appuntamento con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, e come sempre facciamo affidamento sulla “bibbia” in tal senso, leggasi l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo movimento tellurico registrato oggi in ordine di tempo è stato quello verificatosi nella regione Emilia Romagna, in provincia di Piacenza, precisamente a quattro chilometri ad est di Cerignale. Il terremoto di oggi è stato localizzato alle ore 4:20 della notte appena passata, ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter.

L’Ingv ha riportato anche le coordinate geografiche precise del sisma, leggasi 44.666 gradi di latitudine, 9.401 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi all’epicentro, la Sala Sismica Ingv in Roma segnala Corte Brugnatella, Ottone, Ferriere, Coli e Zerba, tutti paesi del piacentino. La città più vicina alla zona del terremoto resta comunque Genova, distante 47 chilometri, mentre Piacenza si trova a 49 e a 61 troviamo invece Pavia. Da segnalare anche un altro sisma avvenuto nella notte appena passata, quello di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter registrato dall’Ingv, nella zona del mar Adriatico Centrale, in mare aperto.

TERREMOTO OGGI A PIACENZA, NEL MAR ADRIATICO E NEL TIRRENO

In questo caso il terremoto ha avuto come coordinate geografiche 42.638 gradi di latitudine e 15.769 di longitudine, oltre ad una profondità di 32 chilometri sotto il livello del mare, e il movimento è stato registrato alle ore 1:23. Nessun comune ne cittadina si trovano nelle vicinanze in quanto il terremoto è avvenuto lontano dalla terraferma al largo delle coste italiane, così come è accaduto nel mar Tirreno Meridionale, dove, poco dopo le ore 22:00 di ieri sera, erano esattamente le 22:09, è stato registrato un terremoto nel mar Tirreno Meridionale.

In quel caso la scossa ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche di 38.549 gradi di latitudine, 15.498 di longitudine e una profondità di 88 chilometri sotto il livello del mare. Le città più vicine sono invece state Messina, distante 40 chilometri dall’epicentro, quindi Reggio Calabria a 50 e infine Lamezia Terme a 86.



