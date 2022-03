Terremoto oggi Pisa M 1.7/ Ingv ultime notizie, trema anche Grosseto

Anche oggi, mercoledì 20 marzo 2022, andiamo a scoprire assieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo, facendo affidamento sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico “degno di nota” è quello avvenuto a otto chilometri a ovest di Vecchiano, in provincia di Pisa (Toscana). Il sisma è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 2:35 della notte passata.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 3.6/ Ingv, ultime notizie Napoli: "Boato e paura..."

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 43.793 gradi di latitudine, 10.295 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi, si segnalano Massarosa, San Giuliano Terme e Camaiore, tutte note località dislocate fra il pisano e il lucchese. A livello di città, invece, Viareggio, Pisa e Lucca si trovano molto vicine all’epicentro, rispettivamente a 9, 12 e 18 chilometri di distanza. Ovviamente il terremoto di oggi a Pisa non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti visto la sua scarsa potenza.

Terremoto oggi mar Tirreno M 4.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Brescia

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI GROSSETO: I DETTAGLI INGV

Sempre in Toscana è stato segnalato oggi un altro terremoto da parte dell’Ingv, precisamente ad un chilometro a nord est di Montieri, in provincia di Grosseto. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto stamane all’alba, poco prima delle ore 6:00 (erano le 5:53).

Le sue coordinate geografiche sono state 43.139 gradi di latitudine, 11.022 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i paesi più vicini sono stati quelli di Chiusdino, Castelnuovo di Val di Cecina, Monticiano, Monterotondo Marittimo, Radicondoli, Massa Marittima e Roccastrada, in provincia di Siena, Grosseto e Pisa. Anche in questo caso non si sono verificati danni ne feriti.

Terremoto oggi mar Tirreno M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a L'Aquila

© RIPRODUZIONE RISERVATA