Terremoto oggi mar Tirreno M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a L’Aquila

Andiamo ad analizzare assieme le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, lunedì 28 marzo, in Italia e nel resto del mondo, così come comunicato tempestivamente dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico rilevante di oggi è quello registrato nel mar Tirreno Meridionale, di fronte alle coste della Calabria.

Stando a quanto segnalato, due le scosse registrate nella giornata di oggi, a cominciare da una di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 5:09 di stamane, in mare aperto. Le coordinate geografiche sono state 39.058 gradi di latitudine, 15.54 di longitudine, e una profondità di 29 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda invece le città più vicine, segnaliamo Cosenza a 67 chilometri, quindi Lamezia Terme a 68, Catanzaro a 93 e infine la siciliana Messina a 96.

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO MERIDIONALE E L’AQUILA: I DETTAGLI INGV

Una seconda scossa di terremoto sempre nel mar Tirreno Meridionale e sempre in mare aperto, è stata registrata alle ore 5:12 di oggi, pochi minuti dopo quella precedente elencata, e con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Le coordinate geografiche sono state in questo caso 39.063 gradi di latitudine, 15.596 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare, e ancora una volta Cosenza è risultata la cittadina più prossima all’epicentro, distante 63 chilometri, al pari di Lamezia Terme. Alle ore 3:06 di oggi, invece, è stata segnalata dall’Ingv una scossa di terremoto nella regione Abruzzo.

Un evento tellurico di magnitudo 1.6 gradi individuato a sei chilometri a sud ovest di Balsorano, in provincia de L’Aquila, e con un ipocentro, una profondità, pari a 8 chilometri sotto il livello del mare. Stando alla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni in zona individuati sono quelli di Sora, Castelliri, San Vincenzo Valle Roveto, Isola del Liri e Broccostella, località dislocate fra la provincia di Frosinone e quella de L’Aquila, essendo il sisma avvenuto a cavallo fra regione Abruzzo e Lazio. Tutti e tre le scosse di terremoto di oggi segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.











