Quali scosse di terremoto oggi, giovedì 5 settembre 2024? La notte appena passata è stata abbastanza movimentata, con una serie di eventi tellurici che comunque non hanno mai superato la magnitudo di tre gradi sulla scala Richter. Partiamo dal terremoto oggi più importante fino ad ora, quello localizzato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a cinque chilometri a nord est di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. Siamo nella regione Friuli Venezia Giulia e la scossa è stata localizzata 25 minuti dopo la mezzanotte, con una magnitudo di 3.0 gradi. Il sisma è stato individuato vicino a Socchieve e Preone, mentre la città più vicina è risultata essere Udine, a circa 45 chilometri da distanza, seguita da Pordenone più o meno alla stessa distanza.

La seconda scossa di terremoto oggi per importanza è stata quella avvenuta nel mar Ionio Settentrionale alle ore 1:36, durante la notte scorsa. Il sisma, in questo caso, ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, registrato in mare aperto ad una distanza di 65 chilometri circa da Crotone (in Calabria) e 85 dalla città pugliese di Taranto. Altro sisma nel mar Tirreno Meridionale, sempre in mare aperto e lontano dalla terra ferma.

TERREMOTO OGGI, DA COSENZA ALLA PAPA NUOVA GUINEA

L’evento ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, localizzato dai sismografi dell’Ingv poco prima dell’alba di oggi, precisamente alle ore 4 e 28 minuti. Sicilia e Calabria protagoniste anche in questa occasione, visto che la città più vicina all’epicentro è risultata essere Messina, distante esattamente 53 chilometri, con Reggio Calabria invece più staccata a 63.

Altra scossa di terremoto oggi, quella avvenuta a Bocchigliero, in provincia di Cosenza, un sisma con una magnitudo di 2.4 gradi registrato alle ore 5:29. Siamo a 48 chilometri da Cosenza e a 49 da Crotone, confermando quindi un certo “tremore” in Calabria nelle ultime ore. Infine, fra le scosse di terremoto oggi, occhio a quanto avvenuto all’estero, precisamente in Papa Nuova Guinea, nell’Oceania, dove è stato registrato un terremoto con una magnitudo di 6.2 gradi sulla scala Richter alle ore 3:03 della scorsa notte in Italia.

