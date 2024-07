Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Isernia

Qualche lieve scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv, ma nulla di particolarmente eclatante. Anche le ultime 24 ore vengono quindi archiviate senza alcun movimento tellurico di spicco, a cominciare dalla zona dei Campi Flegrei, dove sono stati leggerissimi i sismi, tutti inferiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter.

Sul resto della penisola, invece, il terremoto di oggi più importante è stato quello localizzato in Calabria, di preciso a cinque chilometri a est di San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria. E’ stato un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, che i sismografi hanno segnalato alle ore 2:56 della scorsa notte. Giusto per inquadrare la zona in cui ci troviamo, San Giorgio Morgeto dista ad una cinquantina di chilometri di distanza dal capoluogo calabrese, nell’entroterra della regione ed esattamente a metà fra la costa tirrenica e quella ionica.

TERREMOTO OGGI A ISERNIA, I DETTAGLI INGV

In ogni caso la scossa di terremoto non ha causato alcun danno e lo stesso è avvenuto per un altro sisma molto leggero localizzato oggi, quello a un chilometro a sud ovest di Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia. Ci troviamo a non troppa distanza dalla Calabria, visto che siamo in Molise, a circa una settantina di chilometri dalla località di Caserta, e anche in questo caso non si sono verificate conseguenze.

In merito invece alle scosse di terremoto che sono state localizzate ieri e che non vi avevamo ancora segnalato, l’Ingv ha registrato un evento a tre chilometri a ovest di Basicò, in provincia di Messina (Sicilia), nella serata, mentre oltre i confini nazionali, segnalata una scossa di terremoto importante sulle isole dell’oceano Pacifico di Tonga, non troppo distante da Samoa, con una magnitudo di ben 6.2 gradi sulla scala Richter. Anche queste ultime scosse non hanno comunque avuto alcuna conseguenza sia sugli edifici quanto sui residenti.

