Terremoto oggi Ragusa M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Accumoli

Anche oggi, mercoledì 23 marzo 2022, andremo ad analizzare quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo, e come sempre ci affideremo al bollettino redatto live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma significativo è stato quello avvenuto nella regione Sicilia, precisamente lungo la costa ragusana, di magnitudo 2.2 gradi (ore 5:19). In precedenza, alle 5:09, un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter aveva interessato la costa calabrese. Nella tarda serata di ieri si è invece registrato un sisma in Emilia Romagna, precisamente a cinque chilometri ad ovest della località di Jolanda di Savoia, comune in provincia di Ferrara. Alle 11:26 è stata invece segnalata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 gradi in provincia di Messina, mentre alle 13:11, pochi minuti, ha tremato Accumoli (Rieti).

L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato poco prima della mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 23:45. Le sue coordinate geografiche sono state 44.877 gradi di latitudine, 11.914 di longitudine e una profondità di 39 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Formignana, Tresigallo, Copparo, Fiscaglia e Crespini, tutti del ferrarese, e sempre Ferrara è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 24 chilometri, con Rovigo alla stessa distanza, quindi Ravenna a 56 e infine Padova a 59.

TERREMOTO OGGI AD AMATRICE: TUTTI I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi si è verificata un’altra scossa di terremoto, in questo caso nella regione Lazio. Il sisma è stato localizzato dall’Ingv alle ore 1:25 della notte passata, fra martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2022, ed è avvenuto di preciso a cinque chilometri ad est della nota località di Accumoli, in provincia di Rieti, spesso e volentieri teatro di scosse più o meno significative.

Il terremoto ha avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche pari a 42.68 gradi di latitudine, 13.303 di longitudine e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. In zona si trovano i comuni di Amatrice, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme e Cittareale, mentre la città più vicina risulta essere Teramo, distante 33 chilometri, con L’Aquila a 37, quindi Terni a 55 e infine Foligno a 58. Le due scosse non hanno provocato danni ne feriti.

