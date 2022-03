Terremoto oggi mar Ionio M 2.7/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Foggia

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, martedì 22 marzo 2022, in Italia e nel resto del mondo. Come sempre ci affidiamo all’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per fare il punto della situazione. Nelle ultime ore la scossa più significativa è stata quella avvenuta nel mar Ionio meridionale, in mare aperto, alle ore 2:02 della notte fra lunedì 21 e martedì 22 marzo.

Il sisma è stato di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter ed ha avuto coordinate geografiche pari a 37.151 gradi di latitudine, 16.632 di longitudine, e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nessun comune è stato localizzato in zona, di conseguenza è molto probabile che siano stati in pochissimi ad aver avvertito il terremoto di oggi nello Ionio. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi alle ore 6:36 in Puglia, precisamente a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI IN SICILIA E A CREMONA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Alle ore 5:38 di stamane, invece, un’altra scossa di terremoto è stata registrata in Sicilia, precisamente a due chilometri a est della località di Gaggi, in provincia di Messina. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, mentre le coordinate geografiche 37.863 gradi di latitudine, 15.246 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo la Sala Operativa INGV_OE (Catania), in zona si trovano i comuni di Castelmola, Taormina, Giardini-Naxos, Graniti e Calatabianco, tutte note località del messinese, mentre la città più vicina è Acireale, distante 29 chilometri, seguita da Catania, a 42. Segnaliamo infine una scossa di terremoto che non si è verificata oggi ma ieri sera, alle ore 22:33, in quel di Sergnano, in provincia di Cremona. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter ed ha avuto una profondità di 36 chilometri sotto il livello del mare. Tutte e tre le scosse riportate su queste pagine non hanno causato danni ne feriti.

