Terremoto oggi Macerata M 1.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Ecco le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, lunedì 21 marzo 2022, in Italia e nel resto del mondo. Come sempre andiamo ad analizzare il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, da cui si evince che nelle ultime ore non si sono verificati eventi tellurici significativi.

Diverse le scosse ma tutte al di sotto dei 2.0 di magnitudo sulla scala Richter, così come avvenuto ad esempio in provincia di Macerata, dove attorno alla mezzanotte è stato registrato un lieve sciame sismico, a cominciare dalla scossa di magnitudo 1.3 gradi localizzata a quattro chilometri a nord di Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Il sisma è avvenuto di preciso alle ore 00:10 in una zona con coordinate geografiche pari a 43.026 gradi di latitudine, 13.012 di longitudine e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Stando alla Sala Sismica INGV-Roma.in zona vengono segnalati i comuni di Pieve Torina, Fiordimonte, Muccia, Serravalle di Chienti e Pievebovigliana, tutti della provincia maceratese, mentre le due città più vicine sono Foligno, distante 26 chilometri dall’epicentro, e Perugia, più staccata a 51.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI MESSINA, I DETTAGLI DELL’INGV

Un’altra scossa di terremoto registrata in Italia è quella che è avvenuta non oggi ma nella serata di ieri in Sicilia, precisamente a sei chilometri a sud est della località di Mistretta, in provincia di Messina.

In quel caso si è trattato di un sisma di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter avvenuto in una zona con coordinate geografiche pari a 37.879 gradi di latitudine, 14.386 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. I paesi limitrofi la zona dell’epicentro sono stati Castel di Lucio, Capizzi, Reitano, Pettineo e Sperlinga, mentre Caltanissetta è risultata essere la cittadina più vicina alla zona del sisma, distante comunque 52 chilometri, con Messina più staccata a 75 chilometri. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

