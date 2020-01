Terremoto oggi Ravenna M 2.9/ Ingv ultime scosse, sciame sismico in Emilia Romagna

Una nuova scossa di terremoto si è verificata oggi in quel di Ravenna. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter, e come comunicato tempestivamente dai colleghi dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, si è verificato alle ore 00:41 della notte fra venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020. Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 44.32 gradi di latitudine e 12.17 di longitudine, mentre la profondità è stata localizzata 21 km sotto il livello marino. Il sisma ha interessato da vicino la nota città dell’Emilia Romagna che si affaccia sul mar adriatico, ed è stato avvertito anche nei comuni limitrofi, leggasi Russi, Forlì, Forlimpopoli, Cervia, Bertinoro, Bagnacavallo e Cotignola. A livello di cittadine, invece, si segnalano Cesena, Faenza, Imola e Rimini in un raggio massimo di 40 chilometri dall’epicentro. Il terremoto verificatosi questa notte a Ravenna è solo l’ultimo di una scia di movimenti che ha interessato tutta la zona dalla serata di ieri.

TERREMOTO OGGI A RAVENNA: QUATTRO SCOSSE IN POCHE ORE

Una prima scossa “importante” è stata infatti segnalata dalla sala sismica Ingv in Roma alle ore 18:00 di ieri, venerdì 24 gennaio, di magnitudo 2.5 gradi. Quindi un successivo terremoto pochi secondi dopo, sulla costa ravennate, di magnitudo 3.4 gradi sulla scala Richter. Infine, un ultimo sisma dopo la mezzanotte, alle ore 00:17, questa volta di magnitudo 2.7 gradi. Fortunatamente nessuno degli eventi che si sono susseguiti ha provocato danni o feriti, ma sono stati diversi i residenti della zona che gli hanno avvertiti, con conseguente forte spavento. Segnaliamo infine un altro terremoto avvenuto nella tarda serata di ieri un Umbria. Alle ore 23:16 ha tremato nuovamente la località di Norcia, in provincia di Perugia, con una magnitudo pari a 2.4 gradi sulla scala Richter. L’evento sismico ha riguardato i comuni di Preci, Cascia, Cerreto di Spoleto, Castelsantangelo sul Nera, Sellano e Visso, tutti paesi che spesso e volentieri vengono menzionati in questo spazio web, perchè vittime di altre scosse. L’evento non ha provocato danni ne feriti.

