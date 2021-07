Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.1/ Ingv ultime notizie, doppia scossa ad Ascoli

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Partiamo da quella più significativa, un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter avvenuto in Calabria, nella zona del reggino. Il sisma, stando a quanto si legge sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto come epicentro una zona a sette chilometri a nord est di Roccaforte del Greco, in provincia di Reggio Calabria, con una magnitudo, come specificato sopra, di 2.1 gradi sulla scala Richter.

La zona esatta del terremoto di oggi è stata identificata con coordinate geografiche pari a 38.1 gradi di latitudine e 15.947 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato pari a 16 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto raccoglie la Sala Sismica Ingv-Roma, diversi i comuni limitrofi che potrebbero aver avvertito la scossa registrata alle ore 2:47 della notte passata (quella fra martedì 6 e mercoledì 7 luglio), a cominciare da Samo, passando per Bova, San Luca, Sant’Agata del Bianco, e arrivando fino a Caraffa.

TERREMOTO OGGI VICINO A REGGIO CALABRIA, TREMA ANCHE IL GARGANO

A livello di città, invece, si segnala la presenza a 27 chilometri di distanza di Reggio, mentre Messina ne dista 36 e Acireale ben più staccata, 87 chilometri dall’epicentro. L’Ingv ha segnalato un altro terremoto oggi in Italia, sempre al sud, ma in questo caso nella regione Puglia. Alle 2:39 di notte un movimento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter è stato individuato in provincia di Foggia, precisamente a cinque chilometri a est del comune di Rignano Garganico, zona del Gargano.

Le coordinate geografiche sono state 41.665 gradi di latitudine e 15.644 di longitudine, mentre la profondità di 25 km. Oltre a Rignano la scossa è stata avvertita solo da San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, mentre a 22 chilometri di distanza si trova San Severo, con Manfrendoia a 24 e Foggia a 25. Da segnalare infine due scosse avvenute poco fa nella regione Marche, precisamente in provincia di Ascoli Piceno, in località Montegallo: un primo sisma è stato registrato alle ore 8:19 e un secondo alle 8:56, rispettivamente di magnitudo 2.2 gradi e 2.0. In tutti i casi elencati in questa pagina non si sono verificati danni a cose o persone.

