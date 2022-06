Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Tirreno

Anche oggi, giovedì 22 giugno 2022, faremo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in particolare nel nostro Paese. A registrarle, live in tempo reale, gli esperti dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che nelle ultime ore hanno segnalato un terremoto in provincia di Reggio Emilia, precisamente in località Bagnolo in Piano, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, avvenuta alle ore 5:02 di stamane. Un sisma lieve è stato invece registrato lungo la Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria). Si è trattato di un movimento tellurico avvenuto in mare, non troppo distante dalla costa, di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato registrato dall’Ingv poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00:16, e localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 38.5460 gradi di latitudine, 15.8660 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. I paesi più vicini in zona sono stati Nicotera, San Ferdinando, Limbadi, Ricadi e Spilinga, tutti comuni della provincia di Vibo Valentia e Reggio Calabria, mentre la città più vicina è risultata essere Messina, a 47 chilometri, con Reggio a 52, Lamezia Terme a 62, poi Catanzaro e Cosenza rispettivamente a 75 e 90 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI TIRRENO MERIDIONALE E PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto oggi è avvenuta sempre al sud Italia e sempre in mare, nel Tirreno meridionale. Anche in questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 4:28 di stamane, con coordinate geografiche pari a 38.4540 gradi di latitudine, 15.4140 di longitudine, e una profondità di 73 chilometri sotto il livello del mare.

Infine segnaliamo un’ultima scossa di terremoto lieve avvenuta oggi, quella di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter a sei chilometri a nord ovest di Valfabbrica in provincia di Perugia (siamo nella regione Umbria). Il terremoto è avvenuto alle ore 3:28 della notte passata, fra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno, ed ha avuto un ipocentro, la profondità, di undici chilometri sotto il livello del mare. Ovviamente le tre scosse di terremoto di oggi non hanno causato danni ne feriti.

