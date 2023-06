Terremoto oggi Reggio Emilia M 3.2/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Modena

Quali sono state le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia andremo a scoprirlo come sempre sulle nostre pagina. Facendo riferimento a quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiornato in maniera live, l’ultimo evento tellurico è stato quello registrato a due chilometri a ovest di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia (Emilia Romagna), alle ore 9:25 di oggi mercoledì 21 giugno 2023.

Il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in una zona con coordinate geografiche pari a 44.5170 gradi di latitudine, 10.7040 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Sassuolo, Viano, Baiso, Casalgrande e Prignano sulla Secchia, della provincia di Modena e Reggio Emilia, e proprio quest’ultima è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, distante 21 chilometri, con Modena più staccata a 23, quindi Carpi a 33, poi Parma a 43 e Bologna a 51. Da segnalare anche un’altra scossa in Emilia Romagna, leggasi quella delle ore 8:01 in provincia di Modena con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI A ENNA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata registrata oggi dall’Ingv alle ore 2:32 a cinque chilometri a nord di Troina, in provincia di Enna (regione Sicilia). In questo caso si è trattato di un evento tellurico più leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, e le sue coordinate geografiche sono state 37.8290 gradi di latitudine, 14.5850 di longitudine, e una profondità di 36 chilometri sotto il livello del mare.

I comuni localizzati nella zona dell’epicentro sono stati Cerami, Capizzi, San Teodoro, Cesarà e Gagliano Castelferrato, provincia di Enna e Messina, mentre Acireale è risultata essere la cittadina con 50mila abitanti più vicina al sisma, seguita da Catania a 57 chilometri, quindi Caltanissetta 59 e Gela a 90. Tutte le scosse di terremoto verificatesi oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti: in caso di nuovi eventi tellurici saremo pronti ad aggiornarvi.

