Terremoto oggi Terni M 2.2/ Ingv ultime notizie, lieve sisma anche a Rieti

E’ martedì 20 giugno 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia nonché oltre i confini. Partiamo da quanto avvenuto nella provincia di Terni dove, stando all’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificato un sisma di preciso a cinque chilometri a sud ovest di Stroncone, nella regione Umbria.

Terremoto oggi Sud Africa M 6.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

Il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto di preciso alle ore 5:41 di oggi, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 42.4720 gradi di latitudine, 12.6160 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, e secondo quanto segnalato in zona sono stati individuati i comuni di Configni, Calvi dell’Umbria, Cottabello, Vacone e Narni, paesi della provincia di Terni e Rieti in quanto il terremoto di oggi è avvenuto a cavallo fra Umbria e Lazio. La città più vicina è comunque risultata essere Terni, distante 10 chilometri dall’epicentro, con Viterbo a 42, quindi Guidonia Montecelio a 53 e Foligno a 54.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.7/ Ultime notizie Ingv, lievi scosse in tutta Italia

TERREMOTO OGGI RIETI: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi ad Amatrice, in provincia di Rieti, non troppo distante dalla zona precedente del sisma. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:28 fra lunedì 19 e martedì 20 giugno 2023.

Le sue coordinate geografiche, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.6230 gradi di latitudine, 13.3180 di longitudine e una profondità di 13 km sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro. La città più vicina è invece risultata L’Aquila, distante 31 chilometri, con Teramo a 32, quindi Terni a 55 e infine Foligno a 62. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, nel caso in cui dovesse verificarsi un nuovo evento tellurico importante saremo pronti ad aggiornarvi tempestivamente.

TERREMOTO OGGI FRANCIA M 5.0/ Ultime notizie Ingv, due forti scosse nell'ovest del Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA