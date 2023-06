Terremoto oggi Sud Africa M 6.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

Andiamo a scoprire anche oggi, lunedì 19 giugno 2023, quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi nel nostro Paese, ma anche oltre i confini nazionali. Stando a quanto leggiamo sul sito dell’INGV, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello registrato in Sud Africa, un sisma con una magnitudo di 6.2 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 23:59 italiane di ieri sera. Il terremoto è avvenuto in mare, e al momento non vi sono segnalazioni di danni o feriti.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.7/ Ultime notizie Ingv, lievi scosse in tutta Italia

In Italia, invece, non sono stati registrati movimenti tellurici rilevanti. L’Ingv ha comunicato un terremoto ad Ussita, in provincia di Macerata, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter alle ore 7:06 di stamane. Un’altra scossa è stata segnalata a due chilometri a nord est di Cicagna, in provincia di Genova, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 2:24 fra domenica 18 e lunedì 19 giugno 2023. Le sue coordinate geografiche sono invece state 44.4200 gradi di latitudine, 9.2520 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona le località di Lorsica, Oreto, Moconesi, Coreglia Ligure e Favale di Malvaro. Genova, distante 25 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, seguita da La Spezia a 58, quindi Savona a 63 e Alessandria a 74.

TERREMOTO OGGI FRANCIA M 5.0/ Ultime notizie Ingv, due forti scosse nell'ovest del Paese

INCIDENTI OGGI, LIEVE SCOSSA A CAMPI FLEGREI

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto lieve avvenuta in Italia, leggasi quella localizzati a Campi Flegrei, in provincia di Napoli.

Il terremoto di oggi è avvenuto alle ore 4:41 ed ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter. Le sue con coordinate geografiche sono state 40.8300 gradi di latitudine, 14.1430 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), individuato non troppo distante da Quarto, Bacoli e Monte di Procida, mentre le cittadine principali in zone sono state Pozzuoli, Marano e Giugliano di Campania oltre ovviamente a Napoli, distante nove chilometri.

Terremoto oggi in Francia M 5.8/ Ultime notizie: un ferito, nessun danno a centrali nucleari

© RIPRODUZIONE RISERVATA