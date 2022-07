Terremoto oggi Rovigo M 2.4/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Parma

E’ mercoledì 6 luglio 2022 e anche oggi, come sempre, andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio sito web dove registra live tutti gli eventi tellurici, l’ultimo sisma “significativo” è stato quello localizzato in provincia di Rovigo con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, sisma avvenuto stamane alle ore 7:38 precisamente a Castelnovo Bariano. Un altro terremoto è stato localizzato a 6 chilometri a nord della località di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter.

Si è trattato di un evento tellurico registrato stamane all’alba, di preciso alle ore 4:57, e con coordinate geografiche pari a 43.6200 gradi di latitudine, 12.1490 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma in zona si trovano i comuni di San Giustino, Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano, Anghiari e Borgo Pace, località della provincia di Arezzo e Perugia, visto che il terremoto di oggi è avvenuto a cavallo fra Toscana e Umbria. Proprio Arezzo è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 27 chilometri, con Cesena a 58, quindi Rimini a 59 e infine Perugia a 60.

Sempre l’Ingv ha segnalato oggi un’altra scossa di terremoto di magnitudo 1.5 gradi, questa volta a 6 chilometri a est di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. L’evento tellurico è avvenuto nel cuore della notte passata, fra martedì 5 e mercoledì 6 luglio, alle ore 1:24, e classificato con coordinate geografiche (lat, lon) 44.4650, 9.8340 ad una profondità di 10 km.

Pontremoli, Albareto, Valmozzola, Berceto e Zeri sono state le località vicino all’epicentro individuate dalla Sala Sismica INGV-Roma, mentre, per quanto riguarda le città limitrofe, si segnalano La Spezia a 40 chilometri, quindi Carrara e Massa a 48 e 55 chilometri di distanza, poi Parma a 54 e infine Piacenza a 66.

